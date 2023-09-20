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20:24, 20 сентября 2023Мир

Лавров заявил о стремлении ЕС принять в состав нацистов вне очереди

Лавров о принятии Киева в ЕС: союз стремится принять нацистов вне очереди

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) стремится принять Украину в свой состав без всяких критериев и в обход других стран в очереди. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Претендуя на роль идеолога евроинтеграции, [глава евродипломатии Жозеп] Боррель недавно не постеснялся высказаться в том плане, что киевский режим надо принимать в Евросоюз поскорее. Дескать, если бы не война, на это ушли бы годы, а так – можно и нужно без всяких критериев. Сербия, Турция и прочие подождут. А вот нацистов принимаем в ряды Евросоюза вне очереди», — указал министр.

Ранее Лавров заявил о возрастающих рисках глобального конфликта. «Именно для того, чтобы купировать их, направить события в мирное русло, Россия настаивала и настаивает на том, чтобы все положения Устава ООН уважались и применялись не выборочно, а во всей их полноте и взаимосвязи», — сказал дипломат.

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    Виктория Кондратьева
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