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23:59, 20 сентября 2023Бывший СССР

Киев понадеялся мирно решить зерновой конфликт с Варшавой

Подоляк: Киев надеется решить зерновой конфликт с Варшавой за столом переговоров

Фото: Davyd Arakhamia / Globallookpress.com

Киев надеется решить зерновой конфликт с Варшавой мирно за столом переговоров. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк на телеканале «Рада».

«Между Польшей и Украиной — абсолютно прагматические позитивные отношения. Понятно, что Варшава защищает свои экономические интересы, а Киев ищет возможности, как сохранить экономические потенциалы...» — сказал Подоляк, добавив, что не видит ни одного варианта, где Польша откажется от поддержки Киева до конца украинского кризиса.

Премьер Польши ранее раскритиковал недовольство Украины из-за зернового эмбарго после того, как Киев подал иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) на Польшу, Венгрию и Словакию за запрет на ввоз в эти республики зерна.

Тем временем Польша заявила о прекращении вооруженных поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ). Ранее польский президент после заседания Генассамблеи ООН заседания Генассамблеи ООН заявил, что Киев напоминает утопающего, тянущего своего спасателя за собой на дно.

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    Александра Синицына
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