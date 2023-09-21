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12:54, 21 сентября 2023Спорт

Промоутер раскрыл детали следующего поединка Александра Емельяненко

Хрюнов заявил, что Александр Емельяненко может провести боксерский бой в ноябре

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Промоутер Владимир Хрюнов раскрыл детали следующего поединка бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко. Слова специалиста приводит ТАСС.

«Александр может в ноябре провести боксерский бой в Ингушетии. Предложили в качестве соперника [Михаила] Кокляева», — заявил Хрюнов.

В ноябре 2019 года бывший тяжелоатлет Кокляев и Емельяненко провели поединок по правилам бокса. Бой завершился победой Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде.

29 июля Емельяненко рассказал о лечении от алкоголизма. «Я ложился в больницы, предоставляли вип-палаты, меня капали, назначали процедуры. Потом я выходил, думал: никто не узнает, возьму пивка. И опять все начиналось с того же самого», — заявил Емельяненко, добавив, что ему нравился такой образ жизни.

В активе 41-летнего Емельяненко 40 поединков в ММА, в которых одержал 29 побед и потерпел десять поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.

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    Ксения Курашкина
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