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20:37, 21 сентября 2023Мир

Эрдоган сравнил количество газа в Турции и Европе

Эрдоган: Турция в отличие от Европы не испытывает дефицита газа благодаря России

Фото: Umit Bektas / Reuters

В настоящее время Турция в отличие от Европы не испытывает дефицита природного газа, так как около 50 процентов поставок идет из России. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в интервью Anadolu Ajansı.

«Почти половина природного газа поставляется из России. (…) Мы не испытываем дефицита газа в промышленности и так далее», — сказал он. Тем временем в Европе, как отметил Эрдоган, продолжаются серьезные проблемы из-за малого количества этого энергоносителя.

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    Варвара Кошечкина
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