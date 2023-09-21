Эрдоган сравнил количество газа в Турции и Европе

Эрдоган: Турция в отличие от Европы не испытывает дефицита газа благодаря России

В настоящее время Турция в отличие от Европы не испытывает дефицита природного газа, так как около 50 процентов поставок идет из России. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в интервью Anadolu Ajansı.

«Почти половина природного газа поставляется из России. (…) Мы не испытываем дефицита газа в промышленности и так далее», — сказал он. Тем временем в Европе, как отметил Эрдоган, продолжаются серьезные проблемы из-за малого количества этого энергоносителя.