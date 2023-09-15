Турция предложила России снизить цены на газ

Турецкий министр Байрактар заявил об ожидании более разумных цен на газ из РФ

Цены на российский газ для Турции по-прежнему высоки, и в ближайшие годы республика ожидает «более разумных подходов» от Москвы. О таком предложении во время общения с журналистами заявил министр энергетики и природных ресурсов республики Алпарслан Байрактар, передает ТАСС.

По его словам, ранее стороны заключили соглашение о предельном уровне стоимости газа, так что в случае колебаний котировок на крупнейшем европейском хабе TTF турецкая сторона защищена от резкого роста цен. Байрактар признал, что такое условие можно назвать скидкой.

Однако в нынешних реалиях Анкара считает, что договор стоит пересмотреть. Министр напомнил, что «Газпром» всегда был надежным поставщиком, а Турция — хорошим и надежным потребителем российского газа. «Однако мы должны учитывать конкурентоспособность этого вопроса, надеюсь, сможем достичь взаимопонимания», — подчеркнул чиновник.

В общей сложности, добавил он, Турция заплатила за импорт газа 38 миллиардов долларов, из них 40 процентов пришлось на Россию. О каком периоде идет речь, не уточняется.

Ранее источники Reuters сообщили, что Россия и Турция приостановили переговоры по поводу создания газового хаба из-за споров о контроле над ним. По их данным, процесс тормозят некие «управленческие проблемы».

Байрактар опроверг эту информацию, пояснив, что на время землетрясения и выборов в Турции вопрос с газовым хабом отошел на второй план, но сейчас переговоры возобновились. Вместе с тем он напомнил, что у Турции есть работающая газовая площадка, и новый хаб интересен ей только ради привлечения большего количества участников.

В мае 2023 года западные СМИ сообщали, что Турция договорилась об отсрочке до 2024 года платежей за российский газ на сумму 600 миллионов долларов. Фатих Донмез, на тот момент глава Минэнерго страны, признал успех переговоров об отсрочке платежей, но отказался назвать сумму и сроки, о которых договорились стороны.

