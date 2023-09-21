В Харькове сообщили о повреждении производственного здания

Власти Харьковской области: повреждено производственное здание в Харькове

В Слободском районе Харькова повреждено производственное здание предприятия в результате взрыва. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в Telegram-канале.

Кроме того, была повреждена дорога. По его словам, продолжается обследование мест происшествия.

Ранее сообщалось о повреждении объекта социальной инфраструктуры в результате работы средств противовоздушной обороны (ПВО) в городе Черкассы. Также глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий рассказал, что в городе Дрогобыч были повреждены промышленные объекты. Произошел пожар в цехе, а также разрушено трехэтажное здание склада, уточнил он.

21 сентября стало известно, что взрывы произошли в Киеве и Киевской области. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.