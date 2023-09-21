Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амур
1:2
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Сибирь
3:2
3-й период
live
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Оренбург
0:0
1-й тайм
live
Факел
Фонбет Кубок России|Группа A
Лада
Сегодня
18:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
16:14, 21 сентября 2023Спорт

Игрок «Колорадо» рассказал о возвращении Ничушкина после инцидента с алкоголем

Маккиннон заявил, что «Колорадо» встретило Ничушкина с распростертыми объятиями
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин. Фото: Larry MacDougal / Globallookpress.com

Форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон рассказал о возвращении в команду российского нападающего Валерия Ничушкина после инцидента с алкоголем. Слова спортсмена приводит The Denver Post.

«Мы встретили его с распростертыми объятиями. Мы любим Вэла. Мы просто знаем, что он будет стараться ради нас. Он потрясающий игрок», — заявил Маккиннон.

28 апреля The Denver Post сообщил, что в гостиничном номере хоккеиста нашли девушку в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она назвала себя россиянкой, родившейся на Украине. Отмечалось, что уголовное расследование не ведется.

25 апреля Ничушкин покинул расположение «Колорадо» из-за случившегося. Позже в команде эту информацию опровергли.

Ничушкин является воспитанником челябинского «Трактора». На протяжении двух сезонов он играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за ЦСКА. В НХЛ нападающий выступает с 2018 года, в 2019-м он пополнил состав «Колорадо». В сезоне-2022/2023 россиянин вместе с командой выиграл Кубок Стэнли.

Что думаешь? Оцени!
    Ксения Курашкина
    Обсудить
    Последние новости

    Правительство ограничило вывоз топлива из России. Почему власти пошли на это?

    Автомеханики спасли застрявшего под капотом машины раненого котенка

    Пашинян оценил соблюдение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

    В Минцифры не получили подтверждения о запуске каналов в WhatsApp в России

    Ивлеева поделилась новым видео и испугала фанатов чрезмерной худобой

    Автомобилистам перекрыли въезд на магистраль Москва — Санкт-Петербург

    Названа причина дестабилизации рынка топлива в России

    Оценена эффективность ограничений на вывоз топлива из России

    В Подмосковье иностранца осудили на 12 лет за содействие террористам

    Названа причина отказа Зеленскому в выступлении перед Конгрессом США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости