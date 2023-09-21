Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:51, 21 сентября 2023Силовые структуры

Иностранец разработал мошенническую схему по легализации мигрантов в России

В Тамбовской области возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества

Фото: Андрей Бортко / Коммерсантъ

В Тамбовской области следователи возбудили уголовное дело по статье о создании преступного сообщества в отношении гражданина одного из государств ближнего зарубежья. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, мужчина разработал мошенническую схему по легализации мигрантов в России, которая действовала с декабря 2020-го по октябрь 2022 года. В ней участвовали 27 женщин. У всех них в свидетельствах о рождении детей не было информации об отцах. За деньги подозреваемый помогал устанавливать иностранцам фиктивное отцовство над несовершеннолетними россиянами. Таким образом мигранты могли проще получить вид на жительство в России. Этой схемой успели воспользоваться 45 иностранных граждан в Брянской, Калужской, Рязанской и Тамбовской областях. По предварительным данным, благодаря афере организатор смог получить более 3,6 миллиона рублей.

Злоумышленника задержали в октябре 2022 года по подозрению в организации незаконной миграции. Тогда в отношении него возбудили дело по статье 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ и отправили под стражу.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    Названо число погибших в Карабахе российских миротворцев

    Черепно-мозговую травму назвали фактором риска болезней сердца

    Россиянка переоделась в свою мать и сняла с ее счета все сбережения

    Белый дом прокомментировал возможные поставки ракет Украине

    Эрдоган сравнил количество газа в Турции и Европе

    Тушение пожара вертолетами в Новой Москве попало на видео

    Грузия дважды отказала российской авиакомпании в полетах

    Двоих россиян осудили на сроки до восьми лет за хранение гранатомета

    Аферисты почти месяц обманывали россиянина и получили несколько миллионов рублей

    Телеведущая случайно выругалась в эфире и насмешила пользователей сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости