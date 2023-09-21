Названа причина дестабилизации рынка топлива в России

В Госдуме призвали скорректировать демпфер на топливо ради стабилизации рынка

Властям необходимо скорректировать демпферные выплаты нефтяникам, так как их сокращение привело к дестабилизации топливного рынка в стране. Такую причину подорожания бензина и роста серого экспорта назвал глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, его слова приводит ТАСС.

Подорожание топлива в стране связано с сокращением выплат по нефтяному демпферу в рамках большого налогового маневра, заявил депутат. С учетом корректировки, их размер снизился почти вдвое (с 2,17 триллиона рублей в 2022 году до 1,2 триллиона — в 2023-м). На фоне резкого подорожания дизеля на внешних рынках увеличились объемы поставок топлива за рубеж, что спровоцировало его дефицит в ряде аграрных регионов России и спекулятивный рост цен до 80-100 тысяч рублей за тонну дизеля.

По словам Завального, правительство решило сбалансировать рынок при помощи ограничения вывоза топлива за рубеж. Это позволит стабилизировать ситуацию, убрать дефицит и спекулятивный фактор, однако для достижения долговременного эффекта требуются дополнительные меры, в том числе корректировка демпфирующего механизма.

По инициативе Минфина с 1 сентября в России почти вдвое сократили выплаты по демпферному механизму, призванному не допустить роста цен на бензин. В августе нефтяники получили выплаты в размере 185,9 миллиарда рублей — втрое больше, чем в среднем за первые четыре месяца года, когда инициатива о корректировке прозвучала впервые.

В Минэнерго заявили, что объем серого экспорта топлива из России с начала 2023 года составил несколько миллионов тонн. По словам главы ведомства Николая Шульгинова, на таких поставках пытаются заработать компании, которые покупают бензин по цене для внутреннего рынка и продают его за рубеж по более высокой стоимости.

Чтобы справиться с ростом цен на бензин, ведомство решило обсудить нефтяниками возврат к полным выплатам. Такая инициатива вызвала недоумение у Минфина, поскольку экономия на компенсациях уже включена в бюджет, и отказ от нее означает потерю 30-50 миллиардов рублей ежемесячно.