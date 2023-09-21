Захарова: момент, когда Зеленский был желанным гостем на Западе, заканчивается

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1» предсказала президенту Украины Владимиру Зеленскому прекращение роли желанного гостя на Западе. Ее слова приводит ТАСС.

«На каком-то этапе все кричали, шумели, видя вот этого одетого в грязную одежду, придуманную где-то в недрах американских спецслужб, Зеленского, возбуждались, приглашали его, но этот момент заканчивается», — подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что Западу необходимо маргинализировать образ украинского лидера, поэтому его выпустили за стол Совета Безопасности ООН в том виде, в каком он обычно появляется на всех встречах.

Представитель МИД выразила мнение, что перед США и союзниками стоит задача объяснить населению, что Зеленский «больше не является героем времени».

Дипломат допустила, что президента Украины постигнет судьба многих диктаторов прошлого, которым платили за русофобию и антироссийские настроения на определенном этапе. После этого они начинали верить в собственное могущество и прекращали подчиняться Вашингтону, тогда их участь была предрешена.

Ранее экс-агент MI6 (служба внешней разведки Великобритании) Аластер Крук указал на отчаяние президента Украины Владимира Зеленского в ходе выступления на Генассамблее ООН. По его словам, политик пытается апеллировать к эмоциям, чтобы выбить больше денег и оружия для Киева.

