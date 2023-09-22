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14:59, 22 сентября 2023Спорт

Президент РФС посочувствовал экс-главе испанского футбола

Президент РФС Дюков посочувствовал экс-главе испанского футбола Рубиалесу
Александр Дюков

Александр Дюков. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о скандале, в который попал экс-глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес. Об этом сообщает ТАСС.

Функционер из России посочувствовал коллеге, а также отметил, что относится к нему с уважением. «Я, честно говоря, не видел того, что произошло во время финала, не следил внимательно за обсуждением этого момента. По-человечески мне его, конечно, жаль», — отметил Дюков.

8 сентября прокуратура Испании подала иск в суд на Рубиалеса. Экс-главе RFEF, поцеловавшему капитана женской сборной страны Дженнифер Эрмосо на чемпионате мира 2023 года, предъявили обвинение в сексуальном насилии и принуждении.

На церемонии награждения Рубиалес надел на Эрмосо медаль и поцеловал футболистку в губы. Это вызвало критику со стороны СМИ и испанских политиков. После скандала Рубиалес извинился и заявил, что сделал это без злого умысла.

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    Алексей Гусев
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