Россия увеличит расходы на оборону

Bloomberg: расходы на оборону России вырастут в 2024 году до 6% от ВВП страны

В следующем году российские власти планируют увеличить расходы федерального бюджета на оборону страны. Затраты на эти цели вырастут с 3,9 процента в 2023-м до шести процентов, сообщает Bloomberg со ссылкой на полученный проект.

В сравнении с 2021-м показатель вырастет на 3,3 процента. Если в 2023 году подобные расходы, согласно проекту, должны составить 6,4 триллиона рублей, то в 2024-м — 10,8 триллиона. При этом расходы на обеспечение национальной безопасности вырастут с 3,2 триллиона рублей до 3,5 триллиона. В целом прогнозируемый оборонный бюджет будет втрое больше 3,6 триллиона рублей, выделенных российскими властями в 2021 году.

На фоне затягивания боевых действий на Украине и беспрецедентных международных санкций расходы федерального бюджета на оборону превысят социальные затраты, которые в 2023-м составят 6,5 триллиона рублей, а в 2024-м окажутся на уровне 7,5 триллиона. Секретные расходы, в свою очередь, вырастут до 11,1 триллиона рублей с 6,5 триллиона в 2023-м и достигнут 30 процентов от общего объема бюджетных расходов. В сравнении с 2021-м их доля в суммарной структуре госзатрат в 2024 году удвоится.

По итогам заседания совета директоров Банк России понизил свой прогноз по темпам роста ВВП страны на 2024 год с 0,5-2,5 процента до 0,5-1,5 процента. При этом регулятор сохранил собственную оценку по этому показателю на 2023-й и по-прежнему ожидает увеличения национальной экономики на 1,5-2,5 процента. Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин объяснил сужение диапазона ожидаемого роста ВВП на 2024 год сдержанным внутренним спросом и пересмотром прогнозируемых темпов увеличения экспорта в 2024 году.