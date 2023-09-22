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08:50, 22 сентября 2023Россия

Снявшийся с выборов главы Хакасии Сокол стал главой Верховного совета

Снявшийся с выборов главы Хакасии Сергей Сокол избран главой Верховного совета

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Сергея Сокола, который снял свою кандидатуру на пост главы Хакасии по состоянию здоровья, избрали председателем Верховного совета региона. Об этом сообщили в региональном парламенте, передает ТАСС.

«Сокол — 41 голос, [Ярослав] Хаврон — 6 голосов, три бюллетеня признаны недействительными», – отчитались о ходе голосования в парламенте.

15 сентября Сокол вместе с депутатом Игором Кастюкевичем подали заявления о сложении депутатских полномочий.

В начале сентября стало известно, что Сокола экстренно госпитализировали в Москве после перенесенной операции в связи с перитонитом, его состояние врачи оценивали как тяжелое. Медики диагностировали у депутата венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость.

На фоне этого Сокол снял свою кандидатуру с выборов на пост главы Хакасии. По словам бывшего кандидата, врачи предупредили его, что попытка вести активную деятельность приведет к серьезным осложнениям, и порекомендовали ему оставаться в больнице. Парламентарий пообещал вернуться к работе, как встанет на ноги.

По итогам голосования в Хакасии действующий глава региона Валентин Коновалов от КПРФ переизбрался на свой пост 63,14 процента голосов.
Депутат Верховного совета Хакасии Михаил Молчанов от ЛДПР набрал 14,33 процента голосов избирателей, гендиректор авиазавода Владимир Грудинин — 11,96 процента.

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    Анастасия Шейкина
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