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08:16, 11 сентября 2023Россия

Коммунист Коновалов переизбрался на пост главы Хакасии

Действующий глава Хакасии Коновалов победил на выборах с 63,14 процента голосов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Действующий глава Хакасии Валентин Коновалов от КПРФ переизбрался на свой пост 63,14 процента голосов. Об этом сообщил ЦИК России по итогам обработки 100 процентов бюллетеней, передает РИА Новости.

Депутат Верховного совета Хакасии Михаил Молчанов от ЛДПР набрал 14,33 процента голосов избирателей, гендиректор авиазавода Владимир Грудинин — 11,96 процента.

Изначально на выборы главы Хакасии были выдвинуты четыре кандидата — помимо Коновалова, Молчанова и Грудинина на выборах должен был участвовать депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол. В начале сентября стало известно, что Сокола экстренно госпитализировали в Москве, его состояние оценивается как тяжелое. Врачи диагностировали у депутата венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость.

2 сентября Сокол снял свою кандидатуру с выборов на пост главы Хакасии из-за состояния здоровья. По словам бывшего кандидата, врачи предупредили его, что попытка вести активную деятельность приведет к серьезным осложнениям, и порекомендовали ему оставаться в больнице. Парламентарий пообещал вернуться к политической работе сразу, как только встанет на ноги.

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    Анастасия Шейкина
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