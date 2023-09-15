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21:46, 15 сентября 2023Россия

Два депутата Госдумы решили сдать мандаты

Депутаты Госдумы Сокол и Кастюкевич подали заявления о сложении полномочий

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия» (ЕР) Сергей Сокол и Игорь Кастюкевич подали заявления о сложении депутатских полномочий. Об этом говорят документы, опубликованные на сайте Госдумы.

Согласно данным проектов постановлений, комиссия Госдумы России по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера поддержала заявления политиков о сдаче мандатов.

Вопрос о снятии полномочий с двух депутатов нижняя палата российского парламента рассмотрит в осеннюю сессию 19 сентября.

Сергей Сокол в июле перенес операцию в связи с перитонитом, но продолжил работу. В сентябре он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Политик был зарегистрирован в качестве кандидата на выборах главы Хакасии, но решил не участвовать в гонке. Кастюкевич является секретарем отделения ЕР в Херсонской области.

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    Марина Совина
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