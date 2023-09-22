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12:24, 22 сентября 2023Спорт

56-летний Тактаров анонсировал следующий поединок в ММА

56-летний Олег Тактаров заявил, что подерется с мексиканским боксером в октябре

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Олег Тактаров анонсировал следующий поединок. Его слова приводит Metaratings.

56-летний боец рассказал, что схватка пройдет на турнире РЕН ТВ в октябре. «В октябре моим соперником будет уже не 52-летний депутат, а член мексиканской группировки, боксер», — заявил Тактаров. Он добавил, что найти соперника ему помог голливудский актер Дэнни Трехо.

Ранее 22 сентября боец MMA Джефф Монсон заявил об отмене боя-реванша с Тактаровым, не уточнив причины. 18 сентября они провели схватку по правилам бокса, которая продлилась три раунда и завершилась вничью. Позже бойцы подписали контракт еще на одну встречу.

55-летний Тактаров известен по выступлениям в ранних турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В профессиональной карьере он одержал 17 побед и потерпел 5 поражений. Еще два боя с его участием закончились вничью.

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    Андрей Стрельцов
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