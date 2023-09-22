Монсон заявил об отмене реванша с Тактаровым

Джефф Монсон заявил, что реванш с Олегом Тактаровым отменен

Боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон заявил об отмене реванша с россиянином Олегом Тактаровым. Слова спортсмена приводит ТАСС.

«Бой не состоится», — заявил Монсон. Причины отмены поединка не раскрываются.

Ранее промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что Монсон планирует провести бой по правилам ММА с мексиканским бойцом. «Мы сейчас ведем переговоры об этом, в том числе с юристами», — заявил Хрюнов. Имя соперника не уточняется.

18 сентября Тактаров и Монсон провели поединок по правилам бокса. Он продлился три раунда и завершился ничьей. Позже они подписали контракт на еще одну встречу.

55-летний Тактаров известен по выступлениям в ранних турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он стал победителем одного из них, одержав победу над Тэнком Эбботом в финале UFC 6: Clash of the Titans в 1995 году. В профессиональной карьере он одержал 17 побед, потерпел 5 поражений. Еще два боя с его участием закончился вничью.