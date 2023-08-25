Тактаров проведет поединок по правилам ММА с мексиканским бойцом

Хрюнов заявил, что Олег Тактаров проведет бой по правилам ММА с мексиканцем

Боец смешанного стиля (ММА) Олег Тактаров проведет поединок с мексиканским бойцом. Об этом сообщил ТАСС промоутер Владимир Хрюнов.

«Мы сейчас ведем переговоры об этом, в том числе с юристами», — заявил Хрюнов. Имя соперника не уточняется. Он добавил, что бой пройдет по правилам ММА.

18 сентября Тактаров и боец ММА Джефф Монсон провели поединок по правилам бокса. Он продлился три раунда и завершился ничьей. Позже они подписали контракт на еще одну встречу.

55-летний Тактаров известен по выступлениям в ранних турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он стал победителем одного из них, одержав победу над Тэнком Эбботом в финале UFC 6: Clash of the Titans в 1995 году. В профессиональной карьере он одержал 17 побед, потерпел 5 поражений. Еще два боя с его участием закончился вничью. В активе 52-летнего Монсона 60 побед, 26 поражений, одна ничья. Еще один поединок спортсмена признан несостоявшимся.