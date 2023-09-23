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10:55, 23 сентября 2023Спорт

Глава Федерации борьбы России оценил отказ украинца от фото на ЧМ

Мамиашвили назвал глупостью отказ украинца Фильчакова от фото с Гонибовым на ЧМ

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили оценил отказ украинского борца греко‑римского стиля Ярослава Фильчакова от коллективного фото с россиянином Ауэсом Гонибовым на церемонии награждения чемпионата мира 2023 года в Белграде. Его слова приводит РИА Новости.

«Жаль ребят, им вбивают в голову такое, запугивают. Все спортсмены стоят, поздравляют друг друга, а он отвернулся и ушел», — заявил Мамиашвили, назвав такое решение глупостью. Он добавил, что российская команда поддерживает украинских борцов.

Об отказе Фильчакова стало известно 22 сентября. Он завоевал бронзу в весовой категории до 82 килограммов и ушел с пьедестала почета. До этого еще один украинский борец, Василий Михайлов, не стал фотографироваться с россиянином Ахмедом Усмановым.

Чемпионат мира, который является отборочным турниром к Олимпиаде 2024 года в Париже, завершится 24 сентября. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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    Анастасия Борисова
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