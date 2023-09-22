Еще один украинский борец отказался от фото с россиянином на награждении ЧМ

Украинский борец Фильчаков отказался от фото с россиянином Гонибовым на ЧМ

Украинский борец греко‑римского стиля Ярослав Фильчаков отказался делать коллективное фото с россиянином Ауэсом Гонибовым на церемонии награждении чемпионата мира 2023 года в Белграде. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Завоевавший бронзу в весовой категории до 82 килограмм Фильчаков ушел с пьедестала почета. Гонибов, также получивший бронзовую медаль, остался для фото с соперниками — чемпионом мира Рафиком Гусейновым из Азербайджана и серебряным призером иранцем Алирезой Мохмадипиани.

Ранее еще один борец, Василий Михайлов, не стал фотографироваться с россиянином Ахмедом Усмановым. Ставший третьим украинец не стал подниматься на первую ступень к представителю России.

Чемпионат мира, который является отборочным турниром к Олимпиаде 2024 года в Париже, завершится 24 сентября. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.