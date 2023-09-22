Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
0:1
Завершен
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
3:2
Завершен
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
КАМАЗ
1:0
Завершен
Торпедо М
Россия - Мелбет Первая лига|11-й тур
Зенит
72:69
Завершен
Бешикташ
Суперкубок Единой лиги ВТБ|1/4 финала
Аль-Наср
4:2
2-й тайм
live
Аль-Ахли
Саудовская Аравия - Про лига|7-й тур
Монако
0:0
1-й тайм
live
Ницца
Франция - Лига 1|6-й тур
22:08, 22 сентября 2023Спорт

Еще один украинский борец отказался от фото с россиянином на награждении ЧМ

Украинский борец Фильчаков отказался от фото с россиянином Гонибовым на ЧМ
Ауэс Гонибов (справа)

Ауэс Гонибов (справа). Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Украинский борец греко‑римского стиля Ярослав Фильчаков отказался делать коллективное фото с россиянином Ауэсом Гонибовым на церемонии награждении чемпионата мира 2023 года в Белграде. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Завоевавший бронзу в весовой категории до 82 килограмм Фильчаков ушел с пьедестала почета. Гонибов, также получивший бронзовую медаль, остался для фото с соперниками — чемпионом мира Рафиком Гусейновым из Азербайджана и серебряным призером иранцем Алирезой Мохмадипиани.

Ранее еще один борец, Василий Михайлов, не стал фотографироваться с россиянином Ахмедом Усмановым. Ставший третьим украинец не стал подниматься на первую ступень к представителю России.

Чемпионат мира, который является отборочным турниром к Олимпиаде 2024 года в Париже, завершится 24 сентября. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    Умер бывший президент Италии

    В Пентагоне прокомментировали сообщения о передаче США ракет ATACMS Киеву

    Азербайджан выразил соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев

    Еще один украинский борец отказался от фото с россиянином на награждении ЧМ

    Канада ввела санкции против МГИМО и ВШЭ

    В Ереване протестующие подошли к зданию посольства России

    Украина пожаловалась на атаки российских хакеров

    Американский журналист посетил Москву и поделился впечатлениями

    Пожар в здании штаба флота в Севастополе локализовали

    Волочкова рассказала о количестве секса в своей жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости