Тарасова назвала придурком написавшего жалобу на фигуриста из-за песни Rammstein

Тарасова заявила, что в Госдуме есть вопросы важнее программ фигуриста Гуменника

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила запрет на использование российским фигуристом Петром Гуменником песни группы Rammstein. Ее слова приводит РИА Новости.

Специалист назвала придурком человека, который написал жалобу на спортсмена. Она подчеркнула, что фигурист был вправе использовать эту песню. «Если этот человек из Госдумы, то там наверняка есть более важные вопросы, чем короткая программа Гуменника», — заявила Тарасова.

17 сентября Гуменник рассказал, что был вынужден отказаться от использования песни Rammstein в музыкальном сопровождении к короткой программе. Поводом послужило письмо в Министерство спорта России и Федерацию фигурного катания на коньках России. Министр спорта Олег Матыцин заявил, что нужно объяснять фигуристам, какие композиции можно и нельзя использовать.

21-летний Гуменник в минувшем сезоне стал серебряным призером чемпионата России. Он также победил в финале Гран-при страны.