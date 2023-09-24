Стало известно о готовящемся футбольном матче между сборными России и Кении
Cборная России по футболу готовится провести товарищеский матч с Кенией в Турции. Об этом стало известно «РБ Спорт».
Уточняется, что игра должна пройти 16 октября. Четырьмя днями ранее запланирована встреча против Камеруна в Москве.
21 сентября президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался об участии сборной России в чемпионате мира 2026 года. «Будет видно», — заявил глава ФИФА.
11 сентября сборная России уступила со счетом 1:2 олимпийской команде Египта в товарищеском матче. 12 сентября команда сыграла вничью с Катаром 1:1.
28 февраля 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.