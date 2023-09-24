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14:34, 24 сентября 2023Спорт

Стало известно о готовящемся футбольном матче между сборными России и Кении

«РБ Спорт»: сборная России по футболу сыграет с Кенией 16 октября в Турции

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Cборная России по футболу готовится провести товарищеский матч с Кенией в Турции. Об этом стало известно «РБ Спорт».

Уточняется, что игра должна пройти 16 октября. Четырьмя днями ранее запланирована встреча против Камеруна в Москве.

21 сентября президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался об участии сборной России в чемпионате мира 2026 года. «Будет видно», — заявил глава ФИФА.

11 сентября сборная России уступила со счетом 1:2 олимпийской команде Египта в товарищеском матче. 12 сентября команда сыграла вничью с Катаром 1:1.

28 февраля 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

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    Алексей Гусев
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