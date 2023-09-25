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13:57, 25 сентября 2023Бывший СССР

Захарова рассказала о подготовке ответа МИД на высказывания руководства Армении

Захарова: МИД даст ответ на вредящие отношениям высказывания руководства Армении

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Министерство иностранных дел России в ближайшее время даст ответ на высказывания руководства Армении, которые вредят двусторонним отношениям Москвы и Еревана. О подготовке заявления рассказала официальный представитель дипведомства Мария Захарова, передает ТАСС.

«В Москве обратили внимание на целую серию несоответствующих действительности, это во-первых, и идущих вразрез и, я бы сказала, противоходом в отношении развития двусторонних отношений заявлений, которые были сделаны и премьер-министром Армении [Николом Пашиняном], и официальными представителями Еревана», — указала дипломат.

Ранее Пашинян назвал неэффективными системы безопасности, в которых состоит Армения. В своем обращении премьер-министр также обратил внимание на то, что союзники Армении пытаются показать ее уязвимость и прилагают для этого все больше усилий.

До этого глава МИД Армении Арарат Мирзоян выступил с призывом развернуть в Нагорном Карабахе миссию ООН.

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    Алевтина Запольская
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