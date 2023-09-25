Навка высказалась о возможном участии Костомарова в ее ледовом шоу

Татьяна Навка допустила участие Романа Костомарова в ее ледовом шоу

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о возможном участии бывшего партнера Романа Костомарова в ее ледовом шоу. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-спортсменка допустила, что это произойдет. «Он это прекрасно знает, а я всегда его жду. Но еще нет предварительных сроков, когда это может случиться», — рассказала Навка.

22 августа Костомаров впервые вышел на лед после ампутации. Он принял участие в номере с супругой Оксаной Домниной во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи в ледовом дворце «Айсберг».

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.