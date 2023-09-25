Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сибирь
Сегодня
15:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Факел
Сегодня
19:00 (Мск)
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|9-й тур
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
13:01, 25 сентября 2023Спорт

Навка высказалась о возможном участии Костомарова в ее ледовом шоу

Татьяна Навка допустила участие Романа Костомарова в ее ледовом шоу

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о возможном участии бывшего партнера Романа Костомарова в ее ледовом шоу. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-спортсменка допустила, что это произойдет. «Он это прекрасно знает, а я всегда его жду. Но еще нет предварительных сроков, когда это может случиться», — рассказала Навка.

22 августа Костомаров впервые вышел на лед после ампутации. Он принял участие в номере с супругой Оксаной Домниной во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи в ледовом дворце «Айсберг».

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

Что думаешь? Оцени!
    Алексей Гусев
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали неопределенным будущее российских миротворцев в Карабахе

    «Росатом» указал на единственную угрозу для ЗАЭС

    Москвич прокатился на электродиване и попал на видео

    Нефтедобывающим странам предложили делиться доходами от сырья

    В Молдавии назвали неопределенным происхождение упавшей в Приднестровье ракеты

    «Одноклассники» представили масштабное обновление соцсети

    Совфед одобрил закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией

    Россияне послушают книги в озвучке звезды «Полицейского с Рублевки»

    Россия объявила в розыск выдавшего санкцию на «арест» Путина главу МУС

    В российском регионе женщина пострадала при обстреле автодороги ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости