Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сибирь
1:1
2-й период
live
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Факел
Сегодня
19:00 (Мск)
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|9-й тур
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
15:34, 25 сентября 2023Спорт

Отказавшегося играть за Россию футболиста вызвали в сборную Армении

Отказавшегося играть за Россию футболиста Севикяна вызвали в сборную Армении
Эдгар Севикян (справа)

Эдгар Севикян (справа). Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Эдгар Севикян вызван в сборную Армении. Об этом сообщается на сайте российского клуба.

Хавбек будет находиться в расположении национальной команды с 9 по 18 октября. Армения 12 октября сыграет со сборной Латвии в рамках квалификации Евро-2024, а также проведет товарищескую встречу с Северной Македонией 17 октября.

31 августа Севикян, вызванный на сентябрьский сбор национальной команды России, объявил об отказе принять приглашение из-за решения выступать за Армению. В Российском футбольном союзе заявили, что не получали никаких запросов по игроку.

Севикян в нынешнем сезоне провел девять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). 22-летний полузащитник отметился тремя голами.

Что думаешь? Оцени!
    Алексей Гусев
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые данные об атаковавших штаб Черноморского флота ракетах

    «Роскосмос» показал фото последствий наводнения в Ливии

    Россиянкам с пышными формами назвали визуально стройнящие модели курток

    Вор в законе Жора Кутаисский вышел из российской тюрьмы после 14 лет

    Экс-участница «Ранеток» купила четырехкомнатную квартиру с недочетами

    Великобритания анонсировала поставку дополнительных боеприпасов Украине

    Столичные подростки устроили спарринги по боксу и попали на видео

    В Финляндии пожаловались на дороговизну поддержки Украины

    В России дети попали в больницу после купания в бассейне

    В МИД России назвали ошибку армянских властей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости