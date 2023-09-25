Отказавшегося играть за Россию футболиста вызвали в сборную Армении

Отказавшегося играть за Россию футболиста Севикяна вызвали в сборную Армении

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Эдгар Севикян вызван в сборную Армении. Об этом сообщается на сайте российского клуба.

Хавбек будет находиться в расположении национальной команды с 9 по 18 октября. Армения 12 октября сыграет со сборной Латвии в рамках квалификации Евро-2024, а также проведет товарищескую встречу с Северной Македонией 17 октября.

31 августа Севикян, вызванный на сентябрьский сбор национальной команды России, объявил об отказе принять приглашение из-за решения выступать за Армению. В Российском футбольном союзе заявили, что не получали никаких запросов по игроку.

Севикян в нынешнем сезоне провел девять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). 22-летний полузащитник отметился тремя голами.