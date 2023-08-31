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23:15, 31 августа 2023Спорт

Футболист клуба РПЛ отказался от выступления за сборную России

Игрок «Пари Нижний Новгород» Севикян отказался от выступления за сборную России
Эдгар Севикян (справа)

Эдгар Севикян (справа). Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press

Футболист «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян отказался от выступления за сборную России. Его слова приводятся в Telegram-канале клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Севикян вошел в число 49 футболистов, вызванных на сентябрьский сбор национальной команды. «На данный момент я должен сообщить, что не смогу принять приглашение в сборную России, так как уже принял решение выступать за сборную Армении», — заявил он, поблагодарив тренерский штаб за высокую оценку его работы.

Севикян выступает за «Пари НН» с июля 2022 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до 2025 года. Всего 22-летний полузащитник провел за нижегородскую команду 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.

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    Дарья Коршунова
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