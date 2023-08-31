Футболист клуба РПЛ отказался от выступления за сборную России

Игрок «Пари Нижний Новгород» Севикян отказался от выступления за сборную России

Футболист «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян отказался от выступления за сборную России. Его слова приводятся в Telegram-канале клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Севикян вошел в число 49 футболистов, вызванных на сентябрьский сбор национальной команды. «На данный момент я должен сообщить, что не смогу принять приглашение в сборную России, так как уже принял решение выступать за сборную Армении», — заявил он, поблагодарив тренерский штаб за высокую оценку его работы.

Севикян выступает за «Пари НН» с июля 2022 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до 2025 года. Всего 22-летний полузащитник провел за нижегородскую команду 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.