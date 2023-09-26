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04:36, 26 сентября 2023Наука и техника

Названо слабое место танка Abrams

Эксперт Прохватилов назвал танк Abrams неподходящим для климата Украины

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Американские танки M1 Abrams, которые США передали Киеву, не подходят для климата Украины. О слабом месте машины рассказал старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с News.ru.

«Эти танки плохи тем, что рассчитаны на сухой климат, хотя на Ближнем Востоке их двигатели и ходовая часть забивались песком, были проблемы. У американцев все налажено. При неисправности двигателей за 30 минут ставят новый, но я не думаю, что на Украине такое будет», — назвал он недостаток M1.

Эксперт отметил, что Вашингтон не стал отправлять Киеву усовершенствованные танки. По его мнению, в Пентагоне знают, что часть поставленной техники будет уничтожена на поле боя. Также Прохватилов допустил, что американские специалисты примут участие в обслуживании машин.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что первая партия танков Abrams прибыла в страну.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин назвал вес танка его слабым местом. Он предположил, что машина весом более 60 тонн будет застревать на украинской почве. Также он допустил, что броня танка не выдержит попадание ракет российских противотанковых комплексов «Хризантема» и «Корнет».

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    Даниил Иринин
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