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14:17, 26 сентября 2023Спорт

Вяльбе обвинила Исинбаеву в предательстве родины

Елена Вяльбе обвинила Елену Исинбаеву в предательстве родины

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе раскритиковала двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву, которая назвала свои воинские звания номинальными. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ребят, ну так нельзя. Сначала ты у президента на груди плачешь, а потом ты родину предаешь. Надо как-то определиться, она уже не маленькая девочка», — отметила Вяльбе.

Ранее о ситуации с Исинбаевой высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Я не знаком с какими-то фактами, когда Исинбаева бы "продавала родину". Мне о них неизвестно. Поэтому я не могу в данном случае ничего комментировать», — заявил он.

12 июля издание El Digital Sur сообщило, что бывшая спортсменка проживает на Тенерифе. Также на своей странице во «ВКонтакте» россиянка написала, что ее награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят номинальный характер. Также Исинбаева имеет звание майора ВС РФ.

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    Алексей Гусев
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