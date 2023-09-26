Вяльбе обвинила Исинбаеву в предательстве родины

Елена Вяльбе обвинила Елену Исинбаеву в предательстве родины

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе раскритиковала двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву, которая назвала свои воинские звания номинальными. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ребят, ну так нельзя. Сначала ты у президента на груди плачешь, а потом ты родину предаешь. Надо как-то определиться, она уже не маленькая девочка», — отметила Вяльбе.

Ранее о ситуации с Исинбаевой высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Я не знаком с какими-то фактами, когда Исинбаева бы "продавала родину". Мне о них неизвестно. Поэтому я не могу в данном случае ничего комментировать», — заявил он.

12 июля издание El Digital Sur сообщило, что бывшая спортсменка проживает на Тенерифе. Также на своей странице во «ВКонтакте» россиянка написала, что ее награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят номинальный характер. Также Исинбаева имеет звание майора ВС РФ.