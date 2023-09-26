В Кремле высказались о ситуации с Исинбаевой

Песков заявил, что не знаком с фактами, когда Елена Исинбаева «продавала родину»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о ситуации с двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой. Его слова приводит ТАСС.

«Я не знаком с какими-то фактами, когда Исинбаева бы "продавала родину". Мне о них неизвестно. Поэтому я не могу в данном случае ничего комментировать», — заявил Песков.

12 июля издание El Digital Sur сообщило, что бывшая спортсменка проживает на Тенерифе. Помимо этого, отмечалось, что Исинбаева имеет звание майора ВС РФ. Позднее на своей странице во «ВКонтакте» россиянка написала, что ее награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят номинальный характер.

После этого глава Дагестана Сергей Меликов выступил за то, чтобы переименовать стадион в Махачкале. Это произошло 21 августа. Теперь арена будет называться «Труд», это название она носила до 2017 года.