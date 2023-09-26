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18:25, 26 сентября 2023Спорт

Журова призвала Исинбаеву объясниться после слов Вяльбе о предательстве родины

Журова призвала Исинбаеву объясниться после слов Вяльбе о предательстве родины

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова призвала двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву объясниться после слов главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о предательстве родины. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Журова заявила, что ей бы хотелось услышать разъяснения Исинбаевой. Ее удивило, что экс-спортсменка не комментирует эту тему. «Вокруг этой темы очень много манипуляций. Надо у нее спрашивать, а не у так называемых "комментаторов", которые не знают, что правда, а что — нет», — подчеркнула депутат.

Ранее 26 сентября Вяльбе раскритиковала Исинбаеву, которая назвала свои воинские звания номинальными. Она обвинила спортсменку в предательстве родины.

12 июля издание El Digital Sur сообщило, что бывшая спортсменка проживает на Тенерифе. Также на своей странице во «ВКонтакте» россиянка написала, что ее награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят номинальный характер. Кроме того, Исинбаева имеет звание майора ВС РФ.

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    Анастасия Борисова
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