Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:46, 26 сентября 2023Экономика

Турецкая лира рекордно подешевела

Турецкая лира достигла минимальных за всю историю 27,5 лиры за доллар

Фото: Omid Armin / Unsplash

Турецкая лира рекордно подешевела по отношению к доллару — 26 сентября ее стоимость достигла минимальных за всю историю 27,5 лиры за доллар, свидетельствуют данные торгов на международном рынке форекс.

По состоянию на 10:30 по московскому времени доллар торгуется по 27,2 лиры, прибавляя 0,2 процента к уровню предыдущего закрытия.

В начале лета доллар стоил около 21 лиры, а в начале года — 13,5 лиры. Наряду с российским рублем и аргентинским песо турецкая лира входит в тройку худших валют развивающихся рынков с начала года.

Материалы по теме:
Мир накрывает волна банкротств. Эпоха легких денег закончилась. Что теперь будет с мировой экономикой?
Мир накрывает волна банкротств.Эпоха легких денег закончилась. Что теперь будет с мировой экономикой?
28 августа 2023
Экономику Китая ждут проблемы. Почему эпоха быстрого роста подошла к концу и что это значит для России?
Экономику Китая ждут проблемы. Почему эпоха быстрого роста подошла к концу и что это значит для России?
29 августа 2023

Вероятно, к такой ситуации привела многолетняя политика президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Он придерживался альтернативной экономической теории, согласно которой снижение процентной ставки способствует остановке роста цен. Несмотря на предостережения экономистов, турецкий лидер неуклонно требовал смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), однако после победы на очередных президентских выборах поменял команду, отвечающую за финансовую стратегию.

Новые назначенцы полностью изменили курс. С конца июня ключевая ставка в стране выросла с 8,5 до 30 процентов, а валютные интервенции для поддержки лиры прекратились. Однако действия нового руководства ЦБ пока не дают результата для нацвалюты.

Что думаешь? Оцени!
    Софья Ермакова
    Обсудить
    Последние новости

    Система ПВО сбила беспилотник в небе над российским регионом

    Преподаватель российского университета получила взятку от студента

    Вяльбе посоветовала россиянам поторопиться с покупкой квартиры в Мариуполе

    Раскрыты подробности знакомства Славы Комиссаренко с женой с вебкам-прошлым

    В США испугались мощнейшего российского оружия

    В Севастополе отменили воздушную тревогу

    Безработный россиянин связал школьницу скотчем и изнасиловал

    Турецкая лира рекордно подешевела

    Пользователей предупредили о прекращении работы WhatsApp на ряде устройств

    Раскрыта связь между состоянием здоровья человека и его волосами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости