Турецкая лира достигла минимальных за всю историю 27,5 лиры за доллар

Турецкая лира рекордно подешевела по отношению к доллару — 26 сентября ее стоимость достигла минимальных за всю историю 27,5 лиры за доллар, свидетельствуют данные торгов на международном рынке форекс.

По состоянию на 10:30 по московскому времени доллар торгуется по 27,2 лиры, прибавляя 0,2 процента к уровню предыдущего закрытия.

В начале лета доллар стоил около 21 лиры, а в начале года — 13,5 лиры. Наряду с российским рублем и аргентинским песо турецкая лира входит в тройку худших валют развивающихся рынков с начала года.

Вероятно, к такой ситуации привела многолетняя политика президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Он придерживался альтернативной экономической теории, согласно которой снижение процентной ставки способствует остановке роста цен. Несмотря на предостережения экономистов, турецкий лидер неуклонно требовал смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), однако после победы на очередных президентских выборах поменял команду, отвечающую за финансовую стратегию.

Новые назначенцы полностью изменили курс. С конца июня ключевая ставка в стране выросла с 8,5 до 30 процентов, а валютные интервенции для поддержки лиры прекратились. Однако действия нового руководства ЦБ пока не дают результата для нацвалюты.