Боец ММА Монсон анонсировал следующий поединок

Монсон сообщил, что проведет свой следующий поединок в Москве в конце октября

Боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон анонсировал свой следующий поединок. Слова спортсмена приводит ТАСС.

«Следующий бой я проведу в Москве в конце октября», — сообщил Монсон. Имя соперника и дату проведения схватки боец не уточнил.

В конце сентября Монсон должен был поучаствовать в поединке с 55-летним российским бойцом Олегом Тактаровым. «Поединок по ММА, самбо или джиу-джитсу. Олег или Джефф. Две легенды, два мастера смешанных единоборств выяснят, чья борьба сильнее», — анонсировал бой лиги Top Fight Марат Сидикеев.

Однако позднее стало известно, что встреча не состоится.

Монсону 52 года. В мае 2022 года он рассказал, что отказался от американского гражданства. В ММА боец одержал 60 побед при 26 поражениях.