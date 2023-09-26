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14:56, 26 сентября 2023Спорт

Боец ММА Монсон анонсировал следующий поединок

Монсон сообщил, что проведет свой следующий поединок в Москве в конце октября

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон анонсировал свой следующий поединок. Слова спортсмена приводит ТАСС.

«Следующий бой я проведу в Москве в конце октября», — сообщил Монсон. Имя соперника и дату проведения схватки боец не уточнил.

В конце сентября Монсон должен был поучаствовать в поединке с 55-летним российским бойцом Олегом Тактаровым. «Поединок по ММА, самбо или джиу-джитсу. Олег или Джефф. Две легенды, два мастера смешанных единоборств выяснят, чья борьба сильнее», — анонсировал бой лиги Top Fight Марат Сидикеев.

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Однако позднее стало известно, что встреча не состоится.

Монсону 52 года. В мае 2022 года он рассказал, что отказался от американского гражданства. В ММА боец одержал 60 побед при 26 поражениях.

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    Андрей Стрельцов
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