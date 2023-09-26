Посол РФ направил ноту протеста из-за чествования нациста в парламенте Канады

Посол России в Канаде Олег Степанов сообщил РИА Новости, что направил ноту протеста в связи с чествованием в местном парламенте украинца-эсэсовца.

Степанов уточнил, что нота была отправлена 25 сентября. Он сопроводил ее личными письмами на имя премьера, МИД и спикера палаты общин. Ответа пока нет.

24 сентября президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в канадском парламенте поприветствовал бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку, который был представлен как ветеран борьбы против русских в годы Второй мировой войны. МИД России пообещал Канаде ответные меры на чествование экс-бойца СС.

Журналистка из Германии Сюзанн Витт-Шталь, комментируя инцидент, заявила, что восхваление нацистов давно стало частью повседневной деятельности украинского президента. Экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон, в свою очередь, отметил, что Зеленский опозорился перед всем миром.