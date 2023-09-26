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16:14, 26 сентября 2023Спорт

Фитнес-эксперты рассказали о пользе ракинга для похудения

Эксперты Shape рассказали, что прогулки с утяжелителями полезны для похудения

Фото: Unsplash

Эксперты журнала Shape рассказали о пользе ракинга для похудения. Рекомендации приводятся на сайте издания.

По словам специалистов, ракинг — пешие прогулки на дальние расстояния с утяжелителем, например, рюкзаком или жилетом — стабилизирует тело, укрепляет ноги и ягодичные мышцы, а также прокачивает сердечно-сосудистую систему. Отмечается, что утяжеленный жилет увеличивает нагрузку без изменения походки человека, таким образом снижая риск травм ног.

Эксперты добавили, что ракинг помогает прокачать мышцы всего тела, однако наибольшая нагрузка падает на нижнюю его часть: бедра, коленные суставы, ягодичные мышцы, подколенные сухожилия, квадрицепсы, икры и лодыжки. Кроме того, благодаря утяжелителю здоровую нагрузку получают плечи, трапеции и мышцы кора, которые активно включаются для того, чтобы сбалансировать вес.

Ранее доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Федерального научного центра физической культуры и спорта Андрей Воронков оценил пользу тапок-тренажеров для похудения. Он заявил, что этот инструмент не поможет сбросить вес. «При таком маленьком задействовании мышечных групп это большой знак вопроса», — отметил Воронков.

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    Андрей Стрельцов
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