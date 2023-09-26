Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Карен Хачанов
Сегодня
14:30 (Мск)
Йосихито Нисиока
Чжухай (м)
Александр Зверев
Сегодня
14:30 (Мск)
Роман Сафиуллин
Чэнду
Уфа
Сегодня
16:30 (Мск)
Торпедо М
Фонбет Кубок России|1/32 финала
Локомотив
4:1
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
13:17, 26 сентября 2023Спорт

В США признали ошибку судьи в поединке Шевченко и Грассо

Атлетическая комиссия штата Невада признала ошибку судьи в бою Шевченко и Грассо

Фото: Stephen R. Sylvanie / USA TODAY Sports / Reuters

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) признала ошибку судьи Майка Белла в проходившем под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) поединке между представительницей Киргизии Валентиной Шевченко и мексиканкой Алексой Грассо. Об этом сообщает ESPN.

«Майк — один из лучших судей в мире. Он так же хорош, как и прежде. Но я не согласен с его оценкой в этом [пятом] раунде», — заявил исполнительный директор NSAC Джефф Маллен. Он отметил, что результат пятого раунда 10-8 в пользу мексиканки неверен, потому что Грассо нанесла сопернице недостаточно урона.

Шевченко и Грассо встретились в ночь на 17 сентября на турнире UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Поединок продлился все пять раундов и завершился ничьей. После этого Шевченко назвала несправедливым результат боя. «Я думаю, 3-2 я выиграла, но судьи были немного под давлением из-за Дня независимости Мексики, поэтому отсудили бой в пользу мексиканского бойца», — заявила спортсменка.

В активе Шевченко 22 победы, четыре поражения и одна ничья. На счету Грассо 16 побед, три поражения и одна ничья. По итогам боя с Шевченко она сохранила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.

Что думаешь? Оцени!
    Ксения Курашкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отказались комментировать историю об избиении сыном Кадырова арестанта

    Боец ВСУ рассказал о своем спасении российскими военными

    Началась проверка данных об избиении бойцов из Северной Осетии в Токмаке

    Пятиметровая кобра съела трехметрового питона после семичасовой схватки

    Названы популярные у российских мужчин автомобили

    В России пообещали возобновить производство автозапчастей на бывшем заводе Bosch

    Шесть человек попали в больницу после драки с топорами в российском городе

    Адвокату певицы Славы дали попытку урегулировать конфликт с Хайдаровым до суда

    Антарктический морской лед достиг рекордного минимума

    Появилась информация об отъезде Земфиры из квартиры Литвиновой в Париже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости