В США признали ошибку судьи в поединке Шевченко и Грассо

Атлетическая комиссия штата Невада признала ошибку судьи в бою Шевченко и Грассо

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) признала ошибку судьи Майка Белла в проходившем под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) поединке между представительницей Киргизии Валентиной Шевченко и мексиканкой Алексой Грассо. Об этом сообщает ESPN.

«Майк — один из лучших судей в мире. Он так же хорош, как и прежде. Но я не согласен с его оценкой в этом [пятом] раунде», — заявил исполнительный директор NSAC Джефф Маллен. Он отметил, что результат пятого раунда 10-8 в пользу мексиканки неверен, потому что Грассо нанесла сопернице недостаточно урона.

Шевченко и Грассо встретились в ночь на 17 сентября на турнире UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Поединок продлился все пять раундов и завершился ничьей. После этого Шевченко назвала несправедливым результат боя. «Я думаю, 3-2 я выиграла, но судьи были немного под давлением из-за Дня независимости Мексики, поэтому отсудили бой в пользу мексиканского бойца», — заявила спортсменка.

В активе Шевченко 22 победы, четыре поражения и одна ничья. На счету Грассо 16 побед, три поражения и одна ничья. По итогам боя с Шевченко она сохранила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.