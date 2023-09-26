Легионер «Спартака» отреагировал на информацию о скандале в отделе полиции

Промес в ответ на информацию о скандале в полиции призвал не верить шумихе

Нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес отреагировал на информацию об устроенном им скандале в отделе полиции в Москве. Игрок высказался в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Не верьте шумихе», — призвал Промес. Он также опубликовал фотографию из лифта с друзьями.

25 сентября Mash сообщил, что легионер в отделе полиции возмущался и выражал претензии сотрудникам правоохранительных органов, узнав о задержании друзей. Отмечалось, что тех заподозрили в употреблении наркотиков, а футболист предлагал взятку и умолял отпустить его товарищей.

Позже глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что у Промеса нет никаких проблем с российской полицией. «Видео, о котором идет речь, годичной давности. Тогда Квинси действительно приезжал выяснять, что произошло с его товарищами. И на этом видео не видно никаких противоправных действий, четко ничего не слышно», — подчеркнул он.

19 июня суд в Нидерландах заочно приговорил Промеса к 18 месяцам тюремного заключения. 31-летнего нападающего признали виновным в вооруженном нападении и нанесении ножевых ранений двоюродному брату.

Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. До этого он выступал за красно-белых с 2014-го по 2018 год, став с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.