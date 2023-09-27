Посол Франции покинул столицу Нигера

Al Hadath: посол Франции Сильвен Итте выехал из Ниамея в Париж

Посол Франции в Нигере Сильвен Итте выехал из Ниамея, столицы африканской страны, и направился в Париж. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники на местах.

По предварительным данным, Итте должен быть в Париже через несколько часов. При этом власти Франции пока еще не подтвердили информацию, что посол покинул Ниамей.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна отзывает посла в Ниамее и весь персонал посольства в Нигере. Помимо этого, политик назвал сроки вывода войск Франции из Нигера. Утверждалось, что это должно произойти до конца 2023 года. Париж не намерен продолжать взаимодействие с мятежниками.

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. После этого соседние страны, входящие в ЭКОВАС, заявили, что хотят организовать интервенцию с целью восстановления порядка в африканской стране. Участники объединения разработали военные планы, однако пока так и не предприняли попытки военного вмешательства и принимают меры по урегулированию конфликта при помощи дипломатии.