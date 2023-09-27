Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:56, 27 сентября 2023Мир

Посол Франции покинул столицу Нигера

Al Hadath: посол Франции Сильвен Итте выехал из Ниамея в Париж
Сильвен Итте

Сильвен Итте. Кадр: AL24news - قناة الجزائر الدولية / YouTube

Посол Франции в Нигере Сильвен Итте выехал из Ниамея, столицы африканской страны, и направился в Париж. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники на местах.

По предварительным данным, Итте должен быть в Париже через несколько часов. При этом власти Франции пока еще не подтвердили информацию, что посол покинул Ниамей.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна отзывает посла в Ниамее и весь персонал посольства в Нигере. Помимо этого, политик назвал сроки вывода войск Франции из Нигера. Утверждалось, что это должно произойти до конца 2023 года. Париж не намерен продолжать взаимодействие с мятежниками.

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. После этого соседние страны, входящие в ЭКОВАС, заявили, что хотят организовать интервенцию с целью восстановления порядка в африканской стране. Участники объединения разработали военные планы, однако пока так и не предприняли попытки военного вмешательства и принимают меры по урегулированию конфликта при помощи дипломатии.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Крупнейшая криптовалютная биржа уйдет из России

    Захарова обвинила США и Великобританию в организации атаки на Севастополь

    Жители Москвы и области смогут купить китайское авто на Ozon

    Ирина Шейк восхитила фанатов фото в кружевном нижнем белье

    Россиянин стал миллионным туристом на Шри-Ланке

    Польша назвала занозой жалобу Украины в ВТО

    Обозревателю МИА «Россия сегодня» подкинули под дверь свиную голову

    Россияне записали 11-летнего сына в тероборону

    Объявленный ВСУ ликвидированным командующий Черноморским флотом дал интервью

    Известный поэт назвал SHAMAN политическим пиар-проектом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости