Франция объявила об отзыве посла в Нигере

Президент Макрон: Франция отзывает посла и весь персонал посольства в Нигере

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна отзывает посла в Ниамее и весь персонал посольства в Нигере. Об этом он высказался в интервью TF1.

Собеседник телеканала уточнил, что посол в Ниамее и персонал своего посольства вернутся во Францию в ближайшие недели или месяцы.

Ранее хунта в Нигере обвинила генсека ООН Антониу Гутерриша в сговоре с Францией. «Генеральный секретарь ООН при попустительстве Франции и франкофонных глав государств ЭКОВАС не выполнил свою миссию», — заявил официальный представитель военного переходного правительства страны Амаду Абдраман .

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. Соседние страны, входящие в ЭКОВАС, заявили в августе, что планируют военную интервенцию с целью восстановления конституционного порядка в африканском государстве. Участники объединения разработали соответствующие военные планы, однако пока так и не предприняли попытку военного вмешательства и пытаются урегулировать ситуацию дипломатическим путем.