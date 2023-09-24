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22:03, 24 сентября 2023Мир

Франция объявила об отзыве посла в Нигере

Президент Макрон: Франция отзывает посла и весь персонал посольства в Нигере
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Amit Dave / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна отзывает посла в Ниамее и весь персонал посольства в Нигере. Об этом он высказался в интервью TF1.

Собеседник телеканала уточнил, что посол в Ниамее и персонал своего посольства вернутся во Францию в ближайшие недели или месяцы.

Ранее хунта в Нигере обвинила генсека ООН Антониу Гутерриша в сговоре с Францией. «Генеральный секретарь ООН при попустительстве Франции и франкофонных глав государств ЭКОВАС не выполнил свою миссию», — заявил официальный представитель военного переходного правительства страны Амаду Абдраман .

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. Соседние страны, входящие в ЭКОВАС, заявили в августе, что планируют военную интервенцию с целью восстановления конституционного порядка в африканском государстве. Участники объединения разработали соответствующие военные планы, однако пока так и не предприняли попытку военного вмешательства и пытаются урегулировать ситуацию дипломатическим путем.

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    Марина Совина
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