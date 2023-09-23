Хунта в Нигере обвинила генсека ООН в сговоре с Францией

Военные в Нигере обвинили генсека ООН Гутерриша в сговоре с Францией

Официальный представитель военного переходного правительства Нигера Амаду Абдраман обвинил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в препятствии участию представителей Нигера в Генассамблее Всемирной Организации. Об этом он заявил в эфире телеканала RTN.

«Генеральный секретарь ООН при попустительстве Франции и франкофонных глав государств ЭКОВАС не выполнил свою миссию», — сказал он. Представитель хунты также указал, что Гутерриш не только отказался принять к сведению официальный список делегатов от Нигера, но и «удовлетворил фанатичную просьбу отозвать постоянного представителя Нигера при ООН».

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. Соседние страны, входящие в ЭКОВАС, заявили в августе, что планируют военную интервенцию с целью восстановления конституционного порядка в африканском государстве. Участники объединения разработали соответствующие военные планы, однако пока так и не предприняли попытку военного вмешательства и пытаются урегулировать ситуацию дипломатическим путем.

При этом в середине сентября стало известно, что Буркина-Фасо, Мали и Нигер подписали хартию о создании организации коллективной обороны.