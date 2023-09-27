Еще одна страна присоединилась к бойкоту матчей со сборной России по футболу

Литва объявила о бойкоте игр против сборной России на международных турнирах

Литовская футбольная федерация объявила о бойкоте матчей со сборной России. Об этом сообщается на сайте организации.

«Наша позиция по этому вопросу ничуть не изменилась и сохраняется — мы не считаем, что какие-либо российские сборные или клубы должны иметь возможность выступать в международных соревнованиях в данный момент», — говорится в заявлении федерации. Добавляется, что речь идет о командах всех уровней.

Ранее об отказе играть против российских команд на международных турнирах заявила еще одна прибалтийская страна — Латвия. Такое же решение приняли в Англии, Украине, Польше, Дании и Швеции.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предложил вернуть на международные турниры сборные России среди игроков до 17 лет. Отмечалось, что предложение включает в себя допуск в нейтральном статусе, то есть спортсмены могут получить право выступать без флага и гимна.