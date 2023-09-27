Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
5:3
Завершен
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
3:2
Завершен
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Куньлунь Ред Стар
3:2
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
3:1
Завершен
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Валенсия
0:1
Перерыв
live
Реал Сосьедад
Испания - Примера|7-й тур
22:02, 27 сентября 2023Спорт

Еще одна страна присоединилась к бойкоту матчей со сборной России по футболу

Литва объявила о бойкоте игр против сборной России на международных турнирах

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Литовская футбольная федерация объявила о бойкоте матчей со сборной России. Об этом сообщается на сайте организации.

«Наша позиция по этому вопросу ничуть не изменилась и сохраняется — мы не считаем, что какие-либо российские сборные или клубы должны иметь возможность выступать в международных соревнованиях в данный момент», — говорится в заявлении федерации. Добавляется, что речь идет о командах всех уровней.

Ранее об отказе играть против российских команд на международных турнирах заявила еще одна прибалтийская страна — Латвия. Такое же решение приняли в Англии, Украине, Польше, Дании и Швеции.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предложил вернуть на международные турниры сборные России среди игроков до 17 лет. Отмечалось, что предложение включает в себя допуск в нейтральном статусе, то есть спортсмены могут получить право выступать без флага и гимна.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве признали неспособность ATACMS и Taurus помочь в противостоянии с Россией

    Доля доллара в расчетах через SWIFT выросла

    Движение по Крымскому мосту остановят 28 сентября из-за восстановительных работ

    В США усомнились в переизбрании Байдена из-за его здоровья

    Посол заявил о намерении добиться экстрадиции чествованного в Канаде ветерана СС

    В Госдуме высмеяли извинения Трюдо за скандал с эсэсовцем

    Трюдо рассказал о принесенных Зеленскому извинениях

    Задержаны трое участников перестрелки в Дагестане

    Новый тренд московских риелторов рассмешил пользователей сети

    В ВСУ заявили о страхе плохой погоды для использования Abrams

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости