Швеция и Латвия присоединились к бойкоту матчей со сборной России

Сборные Швеции и Латвии присоединились к бойкоту матчей со сборной России

Сборные Швеции и Латвии присоединились к бойкоту матчей с юношескими командами России. Об этом сообщает Expressen.

«Мы не намерены выступать в каких-либо соревнованиях с российскими участниками. Мы заявляли и продолжаем заявлять, что не намерены выступать против российских команд», — заявил председатель шведского футбольного союза Фредрик Райнфельдт.

26 сентября в Футбольной ассоциации Англии заявили, что юниорские сборные откажутся от матчей с российскими командами. В организации подчеркнули, что выступают против возвращения России в число участников соревнований под эгидой УЕФА. Позднее с аналогичными заявлениями выступили Польша и Дания. Украина призвала и другие страны бойкотировать игры.

Ранее в тот же день исполком УЕФА предложил допустить к международным турнирам сборные России среди игроков до 17 лет. В организации отметили, что предложение включает допуск в нейтральном статусе, то есть спортсмены могут получить право выступать без флага и гимна.