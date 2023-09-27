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10:35, 27 сентября 2023Спорт

Украина призвала бойкотировать матчи с участием юношеской сборной России

УАФ призвала к бойкоту матчей с юношеской сборной России вслед за Англией

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала вслед за Англией бойкотировать матчи с участием юношеской сборной России. Заявление опубликовано на сайте организации.

«УАФ решительно осуждает решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о возвращении в международные соревнования команд U17 из Российской Федерации», — добавили в организации. Отмечается, что украинские команды откажутся от участия в турнирах, к которым допустят российских футболистов.

26 сентября в Футбольной ассоциации Англии заявили, что юниорские сборные откажутся от матчей с российскими командами. В организации заявили, что выступают против возвращения России в число участников соревнований Союза европейских футбольных ассоциаций.

В этот же день исполком УЕФА предложил допустить к международным турнирам сборные России среди игроков до 17 лет. В исполкоме отметили, что предложение включает в себя допуск в нейтральном статусе, то есть спортсмены могут получить право выступать без флага и гимна.

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    Андрей Стрельцов
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