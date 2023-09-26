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22:48, 26 сентября 2023Спорт

Английские футболисты откажутся от матчей с россиянами

Английские сборные по футболу до 17 лет откажутся от матчей с россиянами

Фото: Carl Recine / Reuters

В Футбольной ассоциации Англии заявили, что юниорские сборные откажутся от матчей с российскими командами. Об этом сообщает The Times.

В ассоциации заявили, что выступают против возвращения России в число участников соревнований Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). «Наша позиция остается неизменной», — подчеркнули они.

Ранее 26 сентября исполком УЕФА предложил допустить к международным турнирам сборные России среди игроков до 17 лет. В исполкоме отметили, что предложение включает в себя допуск в нейтральном статусе, то есть спортсмены могут получить право выступать без флага и гимна.

В марте 2023 года Лондон попросил крупных спонсоров Олимпийских игр оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК) для недопущения российских спортсменов на соревнования. Министр культуры Люси Фрейзер попросила британских руководителей международных партнеров МОК, в том числе Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa, оказать давление на МОК в связи с возможным смягчением запрета.

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    Анастасия Борисова
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