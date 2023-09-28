Бывший футболист «Рубина» назвал главного тренера команды неподходящим для нее

Алексей Попов назвал Рашида Рахимова неподходящим тренером для «Рубина»

Бывший футболист «Рубина» Алексей Попов оценил работу главного тренера казанской команды Рашида Рахимова. Об этом сообщает ODDS.ru.

Игрок назвал специалиста квалифицированным тренером, но отметил, что тот не подходит «Рубину». «Его команда не должна вылететь из РПЛ, по крайней мере. Но этот тренер не подходит для больших задач. В Первой лиге хорошо проявляет себя Денис Бояринцев. Думаю, он бы подошел "Рубину"», — отметил Попов.

Экс-футболист также сделал прогноз на матч 10-го тура РПЛ. в котором «Рубин» встретится с «Краснодаром» 30 сентября. «"Краснодар" будет контролировать мяч и пытаться сделать так, чтобы "Рубин" не создал ни одного момента у их ворот. Поэтому будет тяжелая, вязкая игра с минимум моментов до 1:0 или 2:0 в пользу "быков"», — заявил Попов.

Рахимов возглавил «Рубин» 12 апреля этого года. После девяти туров его команда с девятью очками занимает 12-е место в РПЛ.