Врач объяснил слова украинской фигуристки о правильном допинге Тутберидзе

Шветский: слова Шаботовой о правильном допинге Тутберидзе вырвали из контекста

Бывший врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский объяснил слова украинской фигуристки Анастасии Шаботовой о правильном допинге в группе тренера Этери Тутберидзе. Его цитирует РИА Новости.

Медик заявил, что слова были вырваны из контекста. «Если посмотреть его целиком, будет понятно, что на самом деле она шутила и рассказывала вообще про соленые огурцы», — отметил он. Шветский обратил внимание на то, что Шаботова стажировалась у Тутберидзе лишь десять дней в 2017 году.

26 октября 2022 года Шветский прекратил работу с тренерским штабом Тутберидзе. Медик заявил, что не работает со специалистом, так как его услуги были рассчитаны на срок подготовки к Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Во время соревнований с российской фигуристкой Камилой Валиевой произошел допинг-скандал. Ее проба от 25 декабря 2021-го дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Расследование этого дела до сих пор продолжается.

В январе 2019-го широкий резонанс вызвали слова Шаботовой о том, что в сборной России, в частности в группе Тутберидзе, употребляют допинг. Позже спортсменка заявила, что сказала глупость, так как проиграла на соревнованиях.