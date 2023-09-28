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16:35, 28 сентября 2023Силовые структуры

Философ Дугин появился в зале суда по делу о взрыве автомобиля дочери

Философ Дугин пришел в суд, рассматривающий дело о подрыве автомобиля дочери
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Философ Александр Дугин появился в Нагатинском суде Москвы, где проходит процесс над соучастниками по делу о взрыве автомобиля его дочери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Дугин выступает в качестве потерпевшего по делу.

По версии следствия, с февраля по апрель 2022 года Даниил Чоудхури разместил в одном из мессенджеров объявление о сборе сведений на Дарью Дугину. На просьбу откликнулся бывший сотрудник МВД Иван Рыбин, который продал «заказчику» информацию из системы Госавтоинспекции за 3350 рублей. Далее Чоудхури передал собранные сведения неустановленным лицам.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 1 и 2 статьи 137 («Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица»). Кроме того, бывшего полицейского обвиняют по части 1 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

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