Философ Дугин появился в зале суда по делу о взрыве автомобиля дочери

Философ Дугин пришел в суд, рассматривающий дело о подрыве автомобиля дочери

Философ Александр Дугин появился в Нагатинском суде Москвы, где проходит процесс над соучастниками по делу о взрыве автомобиля его дочери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Дугин выступает в качестве потерпевшего по делу.

По версии следствия, с февраля по апрель 2022 года Даниил Чоудхури разместил в одном из мессенджеров объявление о сборе сведений на Дарью Дугину. На просьбу откликнулся бывший сотрудник МВД Иван Рыбин, который продал «заказчику» информацию из системы Госавтоинспекции за 3350 рублей. Далее Чоудхури передал собранные сведения неустановленным лицам.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 1 и 2 статьи 137 («Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица»). Кроме того, бывшего полицейского обвиняют по части 1 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.