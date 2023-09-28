В России рассказали о борьбе с украинскими IRIS-T

Эксперт Шурыгин: Россия ведет охоту за используемыми ВСУ комплексами IRIS-T

Россия ведет охоту за зенитными ракетными комплексами (ЗРК) IRIS-T, которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ). О борьбе с системами противовоздушной обороны (ПВО) рассказал военный эксперт, офицер ПВО запаса Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями».

По его словам, Киев пытается модернизировать систему ПВО, используя комплексы IRIS-T. Он отметил, что ВСУ создали мобильную боевую группу, которая пытается ловить российскую авиацию и средства воздушного поражения.

«Мы ведем охоту за ними, потому что работу такого комплекса невозможно скрыть. Есть контрборьба, есть противорадиолокационные ракеты, есть воздушная разведка, которая пытается определить, где находятся эти позиции. Это такая игра в кошки-мышки, и ее нельзя назвать легкой», — сказал Шурыгин.

Он также отметил, что Киеву не хватает комплексов ПВО, поэтому ВСУ создали мобильные группы. Эксперт допустил, что Украина получает разведывательные данные от НАТО.

В июне издание The Drive писало, что украинскую систему ПВО Infra Red Imaging System Tail (IRIS-T) уничтожили российским беспилотником «Ланцет». Дрон-камикадзе поразил радиолокационную станцию TRML-4D из состава ЗРК.

В апреле директор музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал о пяти зонах ПВО Украины, которые оснащены зенитными самоходными установками Gepard, а также комплексами NASAMS и IRIS-T.