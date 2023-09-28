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00:20, 28 сентября 2023Наука и техника

В России рассказали о борьбе с украинскими IRIS-T

Эксперт Шурыгин: Россия ведет охоту за используемыми ВСУ комплексами IRIS-T

Фото: Heiko Becker / Reuters

Россия ведет охоту за зенитными ракетными комплексами (ЗРК) IRIS-T, которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ). О борьбе с системами противовоздушной обороны (ПВО) рассказал военный эксперт, офицер ПВО запаса Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями».

По его словам, Киев пытается модернизировать систему ПВО, используя комплексы IRIS-T. Он отметил, что ВСУ создали мобильную боевую группу, которая пытается ловить российскую авиацию и средства воздушного поражения.

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«Мы ведем охоту за ними, потому что работу такого комплекса невозможно скрыть. Есть контрборьба, есть противорадиолокационные ракеты, есть воздушная разведка, которая пытается определить, где находятся эти позиции. Это такая игра в кошки-мышки, и ее нельзя назвать легкой», — сказал Шурыгин.

Он также отметил, что Киеву не хватает комплексов ПВО, поэтому ВСУ создали мобильные группы. Эксперт допустил, что Украина получает разведывательные данные от НАТО.

В июне издание The Drive писало, что украинскую систему ПВО Infra Red Imaging System Tail (IRIS-T) уничтожили российским беспилотником «Ланцет». Дрон-камикадзе поразил радиолокационную станцию TRML-4D из состава ЗРК.

В апреле директор музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал о пяти зонах ПВО Украины, которые оснащены зенитными самоходными установками Gepard, а также комплексами NASAMS и IRIS-T.

Оружие России: на страже Родины
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