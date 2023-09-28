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12:07, 28 сентября 2023Силовые структуры

Осужденного за госизмену Сафронова вернули в прежнюю колонию

Осужденного за госизмену Сафронова вернули из туберкулезной больницы в колонию
СюжетДело Ивана Сафронова:

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Осужденного на 22 года строгого режима по делу о госизмене бывшего советника главы «Роскосмоса» и экс-журналиста Ивана Сафронова вернули в колонию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Дмитрия Катчева.

По его словам, Сафронов в настоящее время находится в ИК-7 в селе Арейское Емельяновского района Красноярского края, где он и прежде отбывал наказание.

Ранее сообщалось, что 15 сентября экс-советника главы «Роскосмоса» вывезли в краевую туберкулезную больницу, где взяли у него анализы. Они показали, что Сафронов здоров. Несмотря на это, он провел в больнице еще десять дней. Адвокат и родные ожидали, что Сафронова могут этапировать в другую колонию. Однако 26 сентября его вернули в исправительное учреждение.

5 сентября Мосгорсуд вынес обвинительный приговор Сафронову. По данным ФСБ, он с 2015 по 2019 год занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова. Его задержали 7 июля 2020 года. От сделки со следствием Сафронов отказался.

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    Илона Палей
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