День осетинского пирога пройдет в Москве

В Москве 29 сентября состоится день осетинского пирога

В Москве пройдет день осетинского пирога. Об этом пишет портал «15-й Регион».

Мероприятие состоится в российской столице в пятницу, 29 сентября, и будет приурочено к празднованию Дня Республики Северная Осетия-Алания и города Владикавказа.

Организаторами праздника выступили постпредство региона при президенте РФ и Торгово-экономическое представительство республики в Москве.

Гостей мероприятия познакомят с культурой, традициями и обычаями осетин. Более того, для них подготовили презентацию и организовали дегустацию блюд осетинской кухни.

Ранее в сентябре стало известно, что в Северной Осетии разработали бесплатное мобильное приложение для изучения родного языка «Сокровище нации». Такая игра должна позволить детям дошкольного и младшего школьного возраста научиться считать, называть цвета и свойства предметов на осетинском языке.