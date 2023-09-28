Названы выигравшие от сокращения добычи нефти страны

EA: Саудовская Аравия и РФ извлекли многомиллиардную выгоду от снижения добычи

Рост мировых цен на нефть во многом компенсировал сокращение объемов продаж со стороны крупнейших экспортеров сырья — Саудовской Аравии и России. Именно эти государства получили наибольшую выгоду от сокращения добычи в рамках стратегии ОПЕК+, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на расчеты аналитиков консалтинговой компании Energy Aspects (EA).

Согласно прогнозу экспертов, по итогам третьего квартала доходы Саудовской Аравии от продаж нефти вырастут примерно на 5,7 процента по сравнению с показателем апреля-июня, или почти на 2,6 миллиарда долларов. При этом суточный прирост прибыли составит почти 30 миллионов долларов. В свою очередь, сырьевая прибыль России вырастет в еще большей степени — на 2,8 миллиарда долларов.

После решения властей Саудовской Аравии и России о сокращении нефтедобычи мировые цены на североморскую марку Brent приблизились к концу этого месяца к знаковой отметке в 100 долларов за баррель. В начале утренних торгов 28 сентября на лондонской бирже ICE стоимость ноябрьских поставок сырья в моменте достигала уровня в 97,49 доллара.

Аналогичную динамику за последнее время продемонстрировала и стоимость российской флагманской нефти Urals. К концу сентября стоимость морских поставок сырья из портов Приморск и Новороссийск поднялась до 85-86 долларов за баррель и превысила установленный западными странами предельный уровень на 25-26 долларов.

Рост мировых цен на сырье был во многом обусловлен снижением мировых запасов. Так, в первой половине сентября в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) предупредили о наибольшем за последнее десятилетие сокращении нефтяных резервов. По итогам четвертого квартала 2023-го эксперты ожидают снижения глобальных запасов примерно на 3,3 миллиона баррелей в сутки, что рискует стать максимальным с 2007 года падением.