Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:43, 28 сентября 2023Экономика

Названы выигравшие от сокращения добычи нефти страны

EA: Саудовская Аравия и РФ извлекли многомиллиардную выгоду от снижения добычи
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

Рост мировых цен на нефть во многом компенсировал сокращение объемов продаж со стороны крупнейших экспортеров сырья — Саудовской Аравии и России. Именно эти государства получили наибольшую выгоду от сокращения добычи в рамках стратегии ОПЕК+, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на расчеты аналитиков консалтинговой компании Energy Aspects (EA).

Согласно прогнозу экспертов, по итогам третьего квартала доходы Саудовской Аравии от продаж нефти вырастут примерно на 5,7 процента по сравнению с показателем апреля-июня, или почти на 2,6 миллиарда долларов. При этом суточный прирост прибыли составит почти 30 миллионов долларов. В свою очередь, сырьевая прибыль России вырастет в еще большей степени — на 2,8 миллиарда долларов.

После решения властей Саудовской Аравии и России о сокращении нефтедобычи мировые цены на североморскую марку Brent приблизились к концу этого месяца к знаковой отметке в 100 долларов за баррель. В начале утренних торгов 28 сентября на лондонской бирже ICE стоимость ноябрьских поставок сырья в моменте достигала уровня в 97,49 доллара.

Материалы по теме:
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022
Правительство ограничило вывоз топлива из России. Почему власти пошли на это?
Правительство ограничило вывоз топлива из России. Почему власти пошли на это?
21 сентября 2023

Аналогичную динамику за последнее время продемонстрировала и стоимость российской флагманской нефти Urals. К концу сентября стоимость морских поставок сырья из портов Приморск и Новороссийск поднялась до 85-86 долларов за баррель и превысила установленный западными странами предельный уровень на 25-26 долларов.

Рост мировых цен на сырье был во многом обусловлен снижением мировых запасов. Так, в первой половине сентября в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) предупредили о наибольшем за последнее десятилетие сокращении нефтяных резервов. По итогам четвертого квартала 2023-го эксперты ожидают снижения глобальных запасов примерно на 3,3 миллиона баррелей в сутки, что рискует стать максимальным с 2007 года падением.

Что думаешь? Оцени!
    Анатолий Акулов
    Обсудить
    Последние новости

    Армения хочет обойти решение об «аресте» Путина, но ратифицировать Римский статут. Как это изменит отношения с Россией?

    Из Черногории экстрадировали находившегося в международном розыске россиянина

    Захарова прокомментировала направление в Литву двух самолетов-разведчиков НАТО

    Режиссер «Айты» высказался о запрете своего фильма

    Российский летчик назвал особенности Су-57

    Покупка мужчиной нового iPhone обернулась скандалом и разводом

    В МИД России отказались признать талибов террористами по существу

    Обстрелявшего жилой дом из гранатомета украинского военного осудили

    Лицеистов ВШЭ вызвали к директору из-за флага с фразой «Мы русские, с нами бог»

    Педиатр предупредила об опасности поделок из опавших листьев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости